В эти дни в Баку резко понизится температура воздуха, ожидается мокрый снег

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, с дневных часов 17 января до 22 января на территории страны вновь ожидаются осадки.

«В отдельных районах прогнозируется мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег. В некоторых местах осадки могут усилиться. Также ожидается усиление северо-западного ветра» - сообщила в комментарии 1news.az представитель Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова

Также она отметила, что в этот период в Баку и на Абшеронском полуострове также ожидается дождливая погода с переходом осадков в мокрый снег.

Температура воздуха по территории страны по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8 градусов. Минимальная температура составит: в Баку и на Абшеронском полуострове - 0–2 градуса тепла, в предгорных районах - до 3 градусов, в горных районах - 5–10 градусов мороза, в высокогорных районах - 15–20 градусов мороза. В горных и предгорных районах на некоторых дорогах ожидается гололедица.