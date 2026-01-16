Ален Симонян задал Ирану вопрос: Зачем США использовать именно 23 километра Армении?

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян решил прояснить ситуацию вокруг недавних заявлений посла Ирана в Ереване и подчеркнуть, что Армения ни при каких обстоятельствах не собирается предпринимать действия против своего дружественного соседа.

Все это прозвучало на фоне недовольства Тегерана из-за протестов у здания иранского посольства и реализации проекта TRIPP, передают армянские СМИ.

Ранее посол ИРИ Халил Ширголами заявил, что в Тегеране складывается впечатление, будто Армения становится площадкой для деятельности сил, враждебно настроенных по отношению к Ирану. Он также выразил недовольство акциями протеста у здания иранского посольства в Ереване, которые, по его словам, в течение нескольких дней сопровождались оскорбительными высказываниями.

Кроме того, Ширголами высказал обеспокоенность в связи с реализацией проекта TRIPP.

На это Симонян ответил дипломатично, но с иронией: «У Ирана более десяти соседей, и возникает логичный вопрос: почему в случае гипотетических действий США могла бы использоваться именно 23-километровая граница с Арменией?» - добавив, что, пожалуй, Тегеран мог бы рассмотреть и другие варианты, благо выбор соседей у него широк.

Симонян также подчеркнул, что проект TRIPP призван создавать возможности для всех стран региона, включая Иран, и по мере стабилизации внутренней ситуации в Тегеране беспочвенность опасений станет очевидной.

Наконец, Симонян заверил, что власти Армении находятся в постоянном контакте с иранскими коллегами и готовы предоставить любые разъяснения, если у кого-то еще останутся сомнения о «стратегическом выборе» этой крошечной 23-километровой границы.

Ранее резкие заявления посла ИРИ в Ереване, касающиеся протестных акций у иранской дипмиссии, прокомментировал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.