 Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

First News Media13:32 - Сегодня
Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

В Тегеране формируется представление, что Армения становится центром деятельности сил, вражески настроенных против Ирана.

Об этом на пресс-конференции 14 января заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Армении Халил Ширголами.

«Группа людей имеет возможность и им дается зеленый свет, чтобы они приходили к зданию посольства Ирана в Армении и выступали с неуважительными и оскорбительными заявлениями.

Уже в течение шести дней с 18:00 до 21:00 перед зданием посольства Ирана в Армении и выступают неуважительными и оскорбительными заявлениями и вопреки тому, что мы высказываем нашу жалобу, этот процесс продолжается. Мы множество раз передавали нашу жалобу соответствующим органам Армении.

Мы в самые тяжелые моменты становились рядом с правительством Армении, примеров много. Мы сегодня находимся в тяжелой ситуации, и то, что происходит у здания посольства Ирана в Армении останется в исторической памяти иранского народа. Думаю, я все четко сказал»,- отметил Ширголами.

По его словам, многие ждали, что в Иране будет нестабильность и активизируются сепаратистские силы с целью расчленить страну.

«Именно это было запланировано изначально Израилем. Им этого не удастся, но если они смогут добиться успеха в этом деле, то Армения окажется в числе проигравших. Полагаю, что эта мысль не требует дополнительных пояснений», - добавил посол.

Источник: news.am

Поделиться:
242

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в ...

Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Политика

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

В мире

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Reuters: Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана

Видеокадры Резы Пехлеви с женой вызвали насмешки в сети - ВИДЕО

Хакеры взломали Instagram и украли данные 17,5 млн пользователей

Последние новости

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Сегодня, 15:08

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

Сегодня, 14:50

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Сегодня, 14:38

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Сегодня, 14:27

Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Сегодня, 14:15

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Сегодня, 14:08

СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Сегодня, 14:05

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Сегодня, 14:02

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

Иран недоволен Арменией из-за проекта TRIPP и влияния США

Сегодня, 13:47

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Сегодня, 13:43

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 13:40

Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

Сегодня, 13:32

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Сегодня, 13:30

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:22

HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,4 тыс. человек

Сегодня, 13:07

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:00

В Украине прошли обыски в офисе партии Тимошенко

Сегодня, 12:50

Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

Сегодня, 12:47

Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

Сегодня, 12:42
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43