Пашинян ответил на резкие заявления посла Ирана о протестах в Ереване

First News Media13:32 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал резкие заявление посла ИРИ в Ереване Халила Ширголами по поводу акций протеста перед иранской дипмиссией.

Ранее посол ИРИ в Ереване Халил Ширголами заявил, что в Тегеране складывается впечатление, будто Армения становится центром деятельности сил, враждебно настроенных по отношению к Ирану. Он выразил недовольство тем, что на протяжении нескольких дней группа лиц проводит перед посольством в Ереване акции, сопровождающиеся непристойными и оскорбительными высказываниями.

"Мы очень внимательны к заявлениям, звучащим из Ирана. Мы делали все и продолжим делать для того, чтобы рассеять беспокойство дружественной нам страны", – сказал Пашинян.

Комментируя акции протеста перед зданием посольства Ирана в Ереване, глава правительства отметил, что с 2018 г. они нигде в Армении не запрещались. Власти не могут в отдельном конкретном случае действовать иначе сказал он.

Вместе с тем, как отметил премьер, власти Армении внимательно следят за тем, чтобы ничто не мешало работе посольства Ирана.

"Мы внимательно будем следить за ситуацией, в том числе в связи с высказанным беспокойством. И предпримем все возможные шаги, чтобы никаких проблем в работе посольства братского Ирана не было. В отношении всех тех, кто преступит закон, будут предприняты соответствующие шаги", – заверил Пашинян.

Он отметил, что в связи с митингами перед посольством ИРИ инициировано несколько административных дел.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала.

Изначально главной темой были резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана переросли в беспорядки и столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер – против текущего политического строя в республике.

Среди протестующих – сторонники Реза Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений. Точное число жертв неизвестно, данные западных СМИ колеблются от 700 до 2 тысяч. Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике. В МИД Ирана заявили о неопровержимых данных о вмешательстве во внутренние дела США и Израиля. Президент США Дональд Трамп и вовсе открыто призвал участников протестов в Иране к захвату госучреждений и заявил, что "помощь участникам акции" уже в пути.

Источник: Sputnik Армения

