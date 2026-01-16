 Мятежный епископ подал иск против Гарегина II | 1news.az | Новости
Армения

Мятежный епископ подал иск против Гарегина II

First News Media10:12 - Сегодня
Один из мятежных епископов – Геворк Сароян – подал в суд иск против Первопрестольного Эчмиадзина.

Информация об этом содержится на сайте судебно-правовой информации Datalex.

Священнослужитель решил обжаловать внутрицерковное распоряжение – а именно решение католикоса всех армян Гарегина II о снятии с него функций главы Масиацотнской епархии.

Это, пожалуй, первый подобный иск в истории независимой Армении такого рода: по Конституции Церковь отделена от государства.

Отстраненный от должности предстоятеля епархии Сароян входит в число десяти иерархов, подписавших так называемую "дорожную карту обновления Церкви", представленную премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания Католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Источник: Sputnik Армения

