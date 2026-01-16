 Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:02 - Сегодня
Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

Азербайджанская невестка голливудской звезды Жан-Клода Ван Дамма пианистка Суада Гаджизаде сделала заявление на своей официальной странице в социальной сети Instagram, в котором опровергла ранее распространившуюся в ряде азербайджанских СМИ и соцсетях информацию о том, что она и Крис Ван Дамм стали родителями.

«Прекратите распространять ложь. Прекратите задавать навязчивые и неуместные вопросы обо мне и членах моей семьи. Не каждая личная жизнь является общественной собственностью. Верить всему, что вы видите в интернете без проверки, это не любопытство, а отсутствие критического мышления. Поддерживая фейковые новости, вы становитесь частью проблемы. Распространение дезинформации - это невежество», - отмечает С.Гаджизаде.

Невестка голливудской звезды подчеркивает, что на любые медиа-страницы, распространяющие ложную информацию о ней и ее семье без подтверждения с их стороны, будут поданы жалобы: «Это включает использование старых фотографий, чужих детей или выдуманных историй. Я больше не собираюсь это игнорировать».

Отметим, что ранее в СМИ распространились видеокадры Жан-Клода Ван Дамма с грудным ребенком на руках, в приписке к которым утверждалось, что это ребенок Криса Ван Дамма и Суады Гаджизаде.

Напомним, что церемония бракосочетания Криса Ван Дамма и Суады Гаджизаде состоялась 16 июня в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле - супруг пианистки приходится сыном голливудской звезде Жан-Клоду Ван Дамму, который также присутствовал на церемонии, где станцевал лезгинку с азербайджанским сватом.

Читайте по теме:

Все, что нужно знать о Суаде Гаджизаде - невестке Жан-Клода Ван Дамма – ФОТО – ВИДЕО

Новые кадры со стамбульской свадьбы Криса Ван Дамма и Суады Гаджизаде – ВИДЕО

Суада Гаджизаде о том, каково быть невесткой Жан-Клода Ван Дамма: «Он хороший человек и любящий папа» – ФОТО

Крис Ван Дамм признался в любви Суаде Гаджизаде на турецком языке – ВИДЕО

Поделиться:
460

Актуально

Общество

В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной ...

Общество

Газанфар Аббасов о задержке в Иране: «Меня отпустили после фото с Масудом ...

От редакции

​​​​​​​Азербайджан определил курс культурного развития до 2040 года - ...

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Lifestyle

Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

​​​​​​​Впервые в истории конкурс «Евровидение» отправляется в европейский live-тур - ФОТО – ВИДЕО

Премьера клипа: Ройа «Ayrılan adamlar» - ВИДЕО

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Октай Кайнарджа отпущен под домашний арест - ОБНОВЛЕНО

Тебе, человечество: О том, как Алим Гасымов покорил Бьорк, Джеффа Бакли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Стало известно, в каком полуфинале Азербайджан выступит на «Евровидении 2026» - ФОТО

Новый голливудский фильм о борьбе со стихией начинается с мудрости Низами Гянджеви - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Газанфар Аббасов о задержке в Иране: «Меня отпустили после фото с Масудом Пезешкианом» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:52

Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов

Сегодня, 11:38

​​​​​​​Азербайджан определил курс культурного развития до 2040 года - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:35

Главы МИД ЕС рассмотрят новые санкции против Ирана 29 января

Сегодня, 11:27

Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию

Сегодня, 11:23

Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

Сегодня, 11:13

Тихий разворот Италии на Восток: Рим и Баку формируют новые геоэкономические тренды

Сегодня, 11:05

Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

Сегодня, 11:02

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Разрушаем мифы о «прописке» в квартире

Сегодня, 10:55

Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее

Сегодня, 10:47

Аббас Аббасов о целях конференции по теме притеснений нацменьшинств в Индии

Сегодня, 10:45

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

Сегодня, 10:40

В Геранбое автомобиль врезался в домашний скот

Сегодня, 10:35

Фон дер Ляйен: в ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против Ирана

Сегодня, 10:30

Мятежный епископ подал иск против Гарегина II

Сегодня, 10:12

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Сегодня, 10:08

В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры

Сегодня, 10:05

В доме жителя Товуза обнаружено свыше 6 кг наркотиков

Сегодня, 10:03

Россия заняла последнее место в рейтинге мира

Сегодня, 09:57
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43