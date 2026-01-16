Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

Азербайджанская невестка голливудской звезды Жан-Клода Ван Дамма пианистка Суада Гаджизаде сделала заявление на своей официальной странице в социальной сети Instagram, в котором опровергла ранее распространившуюся в ряде азербайджанских СМИ и соцсетях информацию о том, что она и Крис Ван Дамм стали родителями.

«Прекратите распространять ложь. Прекратите задавать навязчивые и неуместные вопросы обо мне и членах моей семьи. Не каждая личная жизнь является общественной собственностью. Верить всему, что вы видите в интернете без проверки, это не любопытство, а отсутствие критического мышления. Поддерживая фейковые новости, вы становитесь частью проблемы. Распространение дезинформации - это невежество», - отмечает С.Гаджизаде.

Невестка голливудской звезды подчеркивает, что на любые медиа-страницы, распространяющие ложную информацию о ней и ее семье без подтверждения с их стороны, будут поданы жалобы: «Это включает использование старых фотографий, чужих детей или выдуманных историй. Я больше не собираюсь это игнорировать».

Отметим, что ранее в СМИ распространились видеокадры Жан-Клода Ван Дамма с грудным ребенком на руках, в приписке к которым утверждалось, что это ребенок Криса Ван Дамма и Суады Гаджизаде.

Напомним, что церемония бракосочетания Криса Ван Дамма и Суады Гаджизаде состоялась 16 июня в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле - супруг пианистки приходится сыном голливудской звезде Жан-Клоду Ван Дамму, который также присутствовал на церемонии, где станцевал лезгинку с азербайджанским сватом.

Читайте по теме:

Все, что нужно знать о Суаде Гаджизаде - невестке Жан-Клода Ван Дамма – ФОТО – ВИДЕО

Новые кадры со стамбульской свадьбы Криса Ван Дамма и Суады Гаджизаде – ВИДЕО

Суада Гаджизаде о том, каково быть невесткой Жан-Клода Ван Дамма: «Он хороший человек и любящий папа» – ФОТО

Крис Ван Дамм признался в любви Суаде Гаджизаде на турецком языке – ВИДЕО