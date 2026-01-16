Министр Пенджаба заявил о систематических нарушениях прав меньшинств в Индии

В Индии систематически нарушаются права сикхов и других национальных меньшинств, заявил журналистам министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора.

«К сожалению, история Индии знает множество подобных случаев, которые, по сути, получали поддержку со стороны государства. После убийства [премьер-министра] Индиры Ганди (в 1984 году – ред.) имели место внесудебные расправы и массовые убийства невинных сикхов», - отметил министр.

Он подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие, организованное Бакинской инициативной группой (БИГ), посвящено ситуации с правами человека в Индии, в частности положению сикхской общины и других религиозных меньшинств.

По словам министра, в мероприятии приняли участие представители сикхской диаспоры из Канады, Великобритании, Европы и Пакистана, которые подняли вопрос нарушений прав человека не только в отношении сикхов, но и других меньшинств - мусульман, далитов и христиан.

Арора отметил, что в последние годы в Индии участились случаи притеснения мусульман, а также христиан, которым более чем в 700 случаях запрещали проведение религиозных обрядов.

Он добавил, что сикхская община продолжает требовать справедливости в связи с событиями 1984 года, а также освобождения лиц, находящихся в тюрьмах десятилетиями без надлежащего судебного разбирательства.

Арора также высоко оценил деятельность Бакинской инициативной группы, выразив благодарность ее руководству, народу Азербайджана и представителям СМИ за внимание к теме прав человека.

Источник: Report