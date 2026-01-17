В МЧС напомнили о правилах безопасности при сильном ветре

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает 1news.az, в обращении отмечается, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается осадочная погода, преимущественно в горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами — интенсивный. Температура воздуха существенно понизится, в отдельных районах ожидается периодическое усиление ветра.

В этой связи МЧС призывает граждан строго соблюдать правила безопасности. В частности, в условиях холодной погоды, когда возрастает использование газовых и электрических отопительных приборов, необходимо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Не рекомендуется использовать неисправные, нестандартные или самодельные обогреватели, перегружать электрические сети, а также оставлять работающие приборы без присмотра.

Кроме того, особенно в горных районах, гражданам рекомендуется по возможности не покидать населённые пункты в морозную и снежную погоду. При необходимости поездки следует заранее информировать близких о маршруте, проверить техническое состояние автомобиля, его соответствие сезону и обеспечить достаточный запас топлива. Также советуется избегать участков с риском схода снежных лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населённые пункты до наступления темноты.

МЧС также напоминает, что при сильном ветре следует держаться подальше от лёгких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи и высокими деревьями. С учётом того, что сильный ветер осложняет тушение пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В министерстве подчеркнули: пренебрежение правилами — угроза жизни. В случае опасности следует незамедлительно звонить по номеру 112.