В Азербаджане задержан подозреваемый в мошенничестве на крупную сумму

В Сумгайыте задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 24 тыс. манатов под предлогом совместного ведения бизнеса.

Как сообщили в МВД, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 42-летний И.Гулиев.

При нем также было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый, пообещав потерпевшему открыть совместный бизнес, завладел его золотыми украшениями, продал их и присвоил вырученные деньги.

По факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Report