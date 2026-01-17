В Азербаджане задержан подозреваемый в мошенничестве на крупную сумму
В Сумгайыте задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 24 тыс. манатов под предлогом совместного ведения бизнеса.
Как сообщили в МВД, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 42-летний И.Гулиев.
При нем также было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый, пообещав потерпевшему открыть совместный бизнес, завладел его золотыми украшениями, продал их и присвоил вырученные деньги.
По факту возбуждено уголовное дело.
Источник: Report
