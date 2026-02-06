 Стало известно о состоянии раненой учительницы лицея «İdrak» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Стало известно о состоянии раненой учительницы лицея «İdrak»

Феликс Вишневецкий16:25 - Сегодня
Стало известно о состоянии раненой учительницы лицея «İdrak»

6 февраля в Клинический медицинский центр бригадой скорой помощи была госпитализирована женщина, 1997 года рождения, из лицея «İdrak» Бинагадинского района.

Пациентке успешно проведена операция по удалению инородного тела из области шеи, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра.

После проведённых диагностических радиологических обследований в области шеи были обнаружены множественные инородные тела. Пациентку незамедлительно направили на хирургическую операцию, которая прошла без осложнений.

В настоящее время лечение пациентки продолжается в отделении реанимации медицинского учреждения, её состояние оценивается как средней тяжести - угрозы для жизни нет.

Подчеркнем, что речь идет об учительнице лицея «İdrak» Шахле Камиловой, получившей ранения в результате стрельбы, произошедшей сегодня.

Напомним, что ученик 10-го класса, подозреваемый в совершении инцидента, был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Читайте по теме:

Оружие в доме, буллинг и жестокие игры: в чем причина детской преступности в Азербайджане?

Раненая учительница лицея «Idrak» отличалась высокими показателями - ФОТО

Здание лицея İdrak принадлежит Руслану Эйюбову?

Поделиться:
668

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Lifestyle

Амина Меликова: «Ключевая задача культурной дипломатии - зафиксировать ...

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Спорт

Сепаратистская пропаганда на льду: Баку заявил протест МОК

Общество

С завтрашнего дня изменяется схема движения этих автобусных маршрутов – ФОТО

Отменено решение о конфискации одной из квартир Вугара Сафарли

Союз кинематографистов выступил с новыми предложениями по развитию «Азербайджанфильма»

Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было»

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

По делу о нападении на сына народного артиста в Баку задержан один человек - ОБНОВЛЕНО

Заслуженная артистка: После избиения сына неизвестные стучат в дверь моего дома - это меня очень пугает

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

Баку ждёт похолодание и снег

Последние новости

С завтрашнего дня изменяется схема движения этих автобусных маршрутов – ФОТО

Сегодня, 17:23

В Турции произошло второе землетрясение за день - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

Отменено решение о конфискации одной из квартир Вугара Сафарли

Сегодня, 16:48

Союз кинематографистов выступил с новыми предложениями по развитию «Азербайджанфильма»

Сегодня, 16:37

Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было»

Сегодня, 16:30

Стало известно о состоянии раненой учительницы лицея «İdrak»

Сегодня, 16:25

Суд в Ереване выпустил архиепископа из СИЗО

Сегодня, 16:22

Футболистка сборной Азербайджана продолжит карьеру в турецком клубе - ФОТО

Сегодня, 16:12

Амина Меликова: «Ключевая задача культурной дипломатии - зафиксировать присутствие Азербайджана в мировом культурном пространстве»

Сегодня, 16:00

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Сегодня, 15:55

В Омане прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе

Сегодня, 15:37

«ƏDV geri al»: Возврат НДС за покупку жилых и нежилых помещений в январе превысил 3,3 млн

Сегодня, 15:33

Сепаратистская пропаганда на льду: Баку заявил протест МОК

Сегодня, 15:25

Число жертв взрыва в Исламабаде увеличилось до 31 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:23

Москва предупредила Ереван о рисках антироссийского курса

Сегодня, 15:18

«ƏDV geri al»: потребителям возвращено около 19,7 млн манатов

Сегодня, 15:13

Совет прессы напомнил СМИ о недопустимости интервьюирования детей без согласия родителей

Сегодня, 15:10

Оружие в доме, буллинг и жестокие игры: в чем причина детской преступности в Азербайджане?

Сегодня, 15:07

Россия предупреждает Армению о цене сближения с ЕС

Сегодня, 15:03

Здание лицея İdrak принадлежит Руслану Эйюбову?

Сегодня, 15:00
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48