Стало известно о состоянии раненой учительницы лицея «İdrak»

6 февраля в Клинический медицинский центр бригадой скорой помощи была госпитализирована женщина, 1997 года рождения, из лицея «İdrak» Бинагадинского района.

Пациентке успешно проведена операция по удалению инородного тела из области шеи, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра.

После проведённых диагностических радиологических обследований в области шеи были обнаружены множественные инородные тела. Пациентку незамедлительно направили на хирургическую операцию, которая прошла без осложнений.

В настоящее время лечение пациентки продолжается в отделении реанимации медицинского учреждения, её состояние оценивается как средней тяжести - угрозы для жизни нет.

Подчеркнем, что речь идет об учительнице лицея «İdrak» Шахле Камиловой, получившей ранения в результате стрельбы, произошедшей сегодня.

Напомним, что ученик 10-го класса, подозреваемый в совершении инцидента, был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

