Амина Меликова: «Ключевая задача культурной дипломатии - зафиксировать присутствие Азербайджана в мировом культурном пространстве»

Феликс Вишневецкий16:00 - Сегодня
Амина Меликова: «Ключевая задача культурной дипломатии - зафиксировать присутствие Азербайджана в мировом культурном пространстве»

14 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил долгосрочную стратегию развития культурной сферы страны - «Концепцию культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана - 2040».

Документ определяет основные направления государственной культурной политики на ближайшие 15 лет и охватывает вопросы сохранения культурного наследия, развития творческих индустрий, модернизации инфраструктуры, а также продвижения азербайджанской культуры на международном уровне. Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.

В числе ключевых приоритетов, обозначенных в «Концепции культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана - 2040», особое место отводится культурной дипломатии. Она рассматривается как стратегический инструмент укрепления международных связей, расширения гуманитарного сотрудничества и продвижения национального культурного наследия на мировой арене.

«Культурная дипломатия является одним из ключевых инструментов продвижения Азербайджанской Республики на международной арене. В целях усиления «мягкой силы» Азербайджана государственная политика, реализуемая в данной сфере, должна обладать политическим, экономическим и социальным влиянием», - отмечается в Концепции.

Подчеркнем, что в документе подробно указаны предстоящие меры, направленные на продвижение азербайджанской культуры и национального наследия за рубежом.

Среди ключевых шагов: совершенствование деятельности культурных центров при дипломатических представительствах, расширение географии распространения азербайджанского языка и укрепление его роли в международной коммуникации, координированная межведомственная работа по защите и популяризации культурного наследия. Также планируется развитие нормативной базы для представления культурных ценностей на авторитетных онлайн-платформах, участие в международных проектах ЮНЕСКО, организация устойчивых международных культурных мероприятий и создание уголков азербайджанской культуры в ведущих музеях мира.

Документ предусматривает и системное исследование культурного следа Азербайджана в мире, включая подготовку карт размещения культурных ценностей, их атрибуцию и при возможности реституцию. Особое внимание уделяется превращению страны в региональный и международный хаб в сфере культуры и расширению участия граждан Азербайджана и азербайджанцев мира в международных проектах и организациях. В целом же все эти меры направлены на повышение узнаваемости азербайджанской культуры на мировой арене.

В рамках Концепции ожидается, что реализация мер по развитию культурной дипломатии приведет к укреплению «мягкой силы» государства. Продвижение азербайджанской культуры и национальных ценностей на международной арене будет усилено, а негативная пропаганда, направленная против имиджа, истории и культуры Азербайджана, постепенно ослабнет и утратит свое значение - эти результаты станут ключевыми индикаторами эффективности государственной политики в сфере культурной дипломатии.

О «Концепции культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана - 2040» и одним из ее ключевых приоритетов - культурной дипломатии - 1news.az поговорил с искусствоведом, заслуженным работником культуры, директором Азербайджанского национального музея ковра Аминой Меликовой.

По словам А.Меликовой, культурное сообщество, в частности музейная и научная среда, давно ожидало появления комплексного стратегического документа, который системно зафиксировал бы роль культуры в развитии страны и во внешней политике, и в этом смысле утверждение Концепции «Культура Азербайджана - 2040» стало своевременным и логичным шагом.

«Культурная дипломатия в этом документе рассматривается не как абстрактное направление или декларация о намерениях, а как система конкретных государственных задач. Для меня, как для руководителя Национального музея ковра Азербайджана, это прежде всего практическая профессиональная работа - с музеями мира, научными институциями, международными выставочными площадками и экспертным сообществом. Именно в таком прикладном ключе я воспринимаю раздел 6.1.8 «Mədəniyyət diplomatiyasının inkişafı» («Развитие культурной дипломатии» - прим.ред.), - подчеркивает Амина Меликова.

Директор Азербайджанского национального музея ковра отмечает, что по смыслу Концепции, интерес к азербайджанскому культурному наследию за рубежом - это не вопрос частной инициативы или академического любопытства, а обязанность государства: «Речь идёт о системной исследовательской работе в зарубежных музеях, выявлении экспонатов азербайджанского происхождения, их научной атрибуции, уточнении истории бытования и фиксации «азербайджанского следа» в научном обороте. Для традиционного искусства, и, в частности, ковра, это имеет принципиальное значение, поскольку без атрибуции и институционального признания культурное наследие остаётся уязвимым».

«Логическим продолжением этой работы является создание азербайджанских культурных уголков и долгосрочных экспозиций - в ведущих музеях мира. Если экспонаты невозможно физически привезти в Азербайджан, государство должно договариваться о показе и интерпретации этих объектов на месте, через институциональные соглашения и устойчивое партнёрство с музейными структурами. Это формирует не разовый эффект, а постоянное культурное присутствие страны в международном музейном пространстве», - продолжает Амина Меликова.

А.Меликова особое значение придает идее формирования глобальной карты азербайджанского культурного наследия, которая должна фиксировать, где в мире находятся предметы, коллекции, архивы, рукописи, ковры, украшения и текстиль азербайджанского происхождения: «Это не просто исследовательский проект, а стратегический инструмент, объединяющий научную базу и географию наследия и создающий основу для дальнейших действий, включая вопросы реституции».

По словам Амины Меликовой, «концепция также подчёркивает важность работы через международное профессиональное сообщество и диаспору»: «Не всё и не всегда должно делаться из Баку: сотрудники музеев, исследователи и представители диаспоры могут и должны участвовать в выявлении и изучении объектов с последующей передачей данных в единую систему».

Директор Азербайджанского национального музея ковра подчеркивает, что «ключевая задача культурной дипломатии - не только найти, но и зафиксировать присутствие Азербайджана в мировом культурном пространстве»: «Ввести выявленные объекты в научный оборот, каталоги, базы данных и публичное знание, сделав их видимыми и признанными. Принципиально важно, что в Концепции культура прямо обозначена как инструмент soft power - не как декоративное сопровождение внешней политики, а как форма устойчивого влияния».

Амина Меликова отмечает, что отдельного внимания заслуживает обязательное участие Азербайджана в крупнейших международных культурных событиях, таких как Венецианская биеннале: «В этом контексте хочу особо подчеркнуть участие Азербайджана в 61-й Венецианской биеннале, где национальный павильон страны будет представлен проектом Фаика Ахмеда. В рамках этого проекта Национальный музей ковра Азербайджана под эгидой Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, выступает одним из соорганизаторов азербайджанского павильона. Это принципиально важный момент, поскольку в основе художественного языка Фаика Ахмеда лежит глубокое и осмысленное обращение к традиционному азербайджанскому ковровому искусству. Его творчество демонстрирует, как традиция может быть не только сохранена, но и переосмыслена в современном художественном контексте, становясь частью актуального международного дискурса. В данном случае музей выступает не как формальный партнёр, а как институциональный носитель экспертизы, обеспечивающий связь между традиционным искусством, научным знанием и современным художественным высказыванием».

«Важным направлением остаётся совершенствование деятельности культурных центров при дипломатических представительствах — с методической поддержкой, содержательным наполнением и связью с реальными культурными проектами, а не формальным присутствием. Неотъемлемой частью культурной дипломатии становится и цифровое измерение: размещение азербайджанского культурного наследия на авторитетных международных онлайн-платформах, создание цифровых коллекций, онлайн-экспозиций и исследовательского доступа», - продолжает А.Меликова.

Подытоживая, директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова заявляет следующее: «В профессиональной среде есть чёткое ожидание, что положения Концепции «Культура Азербайджана - 2040» будут реализовываться последовательно и содержательно - не как декларация, а как рабочий инструмент. Именно такая реализация способна превратить культурную дипломатию Азербайджана в устойчивую систему международного присутствия, основанную на науке, традиции и институциональной ответственности».

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Пропаганда истории государственности, национальных традиций, науки и культуры Азербайджана».

