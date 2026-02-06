Суд в Ереване выпустил архиепископа из СИЗО

Апелляционный суд в Ереване освободил архиепископа Микаэла Аджапахяна из СИЗО.

Судья удовлетворил ходатайство защиты и применил домашний арест, а также подписку о невыезде, сообщает Sputnik Армения.

В качестве места жительства суд указал соответствующий адрес в Гюмри, а при стационарном лечении в медучреждении - данный медцентр.

Суд применил также ограничения на встречи с Аджапахяном. Исключением являются близкие родственники, адвокаты, один священник Ширакской епархии, один сотрудник административно-хозяйственного отдела епархии, а также медперсонал.

В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в СМИ появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Гарегина II в попытках замять "кощунственный поступок" архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера, и заявили, что тем самым патриарх покровительствует кощунству. В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром Пашиняном.

Уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, по их словам, с миссией главы Церкви. 4 января 2026 года премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами "дорожную карту благоустройства" Армянской Апостольской Церкви.