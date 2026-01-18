 Самвела Карапетяна доставили в его особняк в Ереване | 1news.az | Новости
Самвела Карапетяна доставили в его особняк в Ереване

First News Media13:18 - Сегодня
Самвела Карапетяна доставили в его особняк в Ереване

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, которому в Армении инкриминируют призывы к свержению власти в республике и финансовые махинации, вернулся из ереванского следственного изолятора Службы национальной безопасности под домашний арест.

Десятки граждан, несмотря на плохие погодные условия, собрались, чтобы встретить предпринимателя у его особняка в Ереване. Правоохранители доставили Карапетяна, которого решением суда от 16 января вернули в следственный изолятор, к дому, куда он проследовал, помахав собравшимся рукой. Они встретили его аплодисментами, скандируя "Самвел". Трансляцию вели местные телеканалы.

Источник: ТАСС

