Вице-канцлер Германии назвал возможный ответ Европы на угрозы США пошлинами

15:07 - Сегодня
Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что европейцы готовят контрмеры в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против ряда стран, включая Германию.

«Мы не позволим себя шантажировать. Европа даст единый, четкий ответ, и сейчас мы готовим скоординированные контрмеры с нашими европейскими партнерами», - заявил Клингбайль на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Роланом Лескюром в Берлине. Меры, как пояснил он, должны быть подготовлены на случай, если Трамп сохранит угрозы ввести пошлины.

В этом контексте глава Минфина ФРГ упомянул три момента: во-первых, приостановку процедуры запланированной ратификации торгового соглашения ЕС - США. Кроме того, европейские пошлины на импорт из США, которые в настоящее время приостановлены до 6 февраля, могут быть возобновлены. Вместе с тем, по словам Клингбайля, в Европе существует набор инструментов, с помощью которых ЕС может ответить на экономический шантаж «очень деликатными мерами». Сейчас Евросоюз должен изучить возможность применения этих мер, указал он.

«Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями, новым антагонизмом, которого добивается президент Трамп, и здесь мы, европейцы, должны ясно дать понять, что предел достигнут», - утверждал Клингбайль. В то же время он заявил, что не заинтересован в эскалации. «Мы готовы найти решения. Наша рука протянута, но мы не готовы к тому, чтобы нас шантажировали», - резюмировал вице-канцлер Германии.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это «очень опасной игрой». При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»).

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Источник: ТАСС

