Франция проведет встречу министров финансов стран G7 для обсуждения пошлин США

Франция, которая в 2026 году председательствует в Группе семи (G7), в ближайшее время созовет совещание министров финансов «семерки» для обсуждения, в частности, ситуации с пошлинами, которые США ввели против европейских стран из-за Гренландии.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил французский министр экономики и финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Ролан Лескюр.

«В ближайшие дни я созову первое заседание министров финансов стран G7, чтобы обсудить эти темы», - сказал Лескюр.

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, министр подчеркнул, что «шантаж в отношении союзников неприемлем» и что Европа должна быть в состоянии применить ответные меры.

Глава ведомства также отметил, что Франция в ситуации вокруг Гренландии полностью находится на стороне Дании.

Как объявил ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Президент уточнил, что с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.

Источник: ТАСС