В отношении реабилитационного центра Qurtuluş возбуждено уголовное дело

В отношении реабилитационного центра Qurtuluş функционирующего в городе Сумгайыт, начато расследование.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Сумгайыт на основании жалобы, в центре были выявлены правонарушения. По данному факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, что указанный реабилитационный центр ранее оказался в центре внимания в связи с лечением заслуженного журналиста, известного телеведущего Насими Набизаде. Несколько дней назад Н. Набизаде покинул заведение.

Центр «Qurtuluş» ранее опубликовал видеокадры с участием Насими Набизаде и Джейхуна Аскерова, страдающих от наркозависимости, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Читайте по теме:

Сбежавший из реабилитационного центра Насими Набизаде найден - ОБНОВЛЕНО

Реабилитация или тюрьма? 1news.az разбирается с историей Насими Набизаде

Проведена проверка реабилитационного центра, откуда сбежал Насими Набизаде

Арестован брат Насими Набизаде