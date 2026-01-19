Стармер: Ядерный зонтик США ограничивает ответ Британии на пошлины Трампа

Правительство Великобритании будет учитывать зависимость от США в вопросе ядерного сдерживания, прежде чем принимать меры в ответ на американские пошлины из-за Гренландии.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Мы должны всегда помнить, что в наших национальных интересах продолжать работать с американцами по вопросам обороны, безопасности и разведки. Ядерное сдерживание - это наше главное оружие, которое позволяет обеспечивать безопасность всех жителей Великобритании. Это моя первоочередная задача, и она подразумевает хорошие отношения с Соединенными Штатами», - сказал глава британского правительства, отвечая на вопросы журналистов после экстренного обращения к нации из-за ситуации вокруг Гренландии.

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.

В настоящее время ядерное оружие Великобритании размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). В июне прошлого года Стармер объявил, что Лондон закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12.

Источник: ТАСС