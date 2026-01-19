Шавкат Мирзиёев принял приглашение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе в статусе государства-учредителя.

В ответном письме Ш.Мирзиёев подтвердил готовность Узбекистана выступить соучредителем организации. Глава государства подчеркнул, что Ташкент видит в этом проекте важный шаг к прекращению многолетних конфликтов и установлению прочного мира на огромном пространстве Ближнего Востока, сообщает Podrobno.uz.