В мире

Шавкат Мирзиёев принял приглашение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе

First News Media15:57 - Сегодня
Шавкат Мирзиёев принял приглашение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе в статусе государства-учредителя.

В ответном письме Ш.Мирзиёев подтвердил готовность Узбекистана выступить соучредителем организации. Глава государства подчеркнул, что Ташкент видит в этом проекте важный шаг к прекращению многолетних конфликтов и установлению прочного мира на огромном пространстве Ближнего Востока, сообщает Podrobno.uz.

