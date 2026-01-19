 В Азербайджане за 11 месяцев родилось более 88 тысяч младенцев | 1news.az | Новости
В Азербайджане за 11 месяцев родилось более 88 тысяч младенцев

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
За одиннадцать месяцев прошлого года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 88 тысяч 135 новорожденных.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на статистические данные Государственного комитета по статистике.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2024 года данный показатель в расчете на каждые 1000 человек населения снизился с 10,1 до 9,4. Среди новорожденных удельный вес мальчиков составил 53,1%, а девочек - 46,9%. Среди младенцев 2 тысячи 930 - близнецы, 93 - тройняшки.

За период с января по ноябрь прошлого года в стране было зарегистрировано 54 тысячи 582 случая смерти. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года данный показатель на каждые 1000 человек населения увеличился с 5,7 до 5,8.

