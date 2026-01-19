В Иране пообещали восстановить доступ к интернету не позже 23 января

Доступ к интернету в Иране будет восстановлен не позже 23 января.

Об этом сообщил вице-президент по науке, технологиям и экономике исламской республики Хосейн Афшин.

«Интернет сегодня, завтра или максимум к концу недели вернется в нормальное состояние», - приводит его слова агентство Fars.

18 января поисковая система Google стала доступна пользователям в исламской республике после полного отключения международного интернета вечером 8 января.