Финляндия и Германия получили от США приглашение войти в «Совет мира» по Газе

Президент Финляндии Александер Стубб получил приглашение войти в «Совет мира» для управления сектором Газа.

Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на канцелярию главы государства.

Как отмечается, Стубба пригласил американский президент Дональд Трамп.

Германия также получила от Трампа приглашение в «Совете мира» по Газе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. При этом он отметил, что ФРГ хочет внести свой вклад в прочное урегулирование конфликта в Газе. «Сейчас мы готовы обсудить с США и нашими партнерами, как мы можем достичь этого вместе. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами и будем держать их в курсе всего процесса», - констатировал представитель кабмина ФРГ.

В то же время Корнелиус подчеркнул, что правительство ФРГ не разделяет опасений по поводу того, что «Совет мира» может подорвать ООН. «Нет, я не разделяю этих опасений, потому что основополагающий принцип правительства Германии заключается в том, что ООН является центральной многосторонней структурой для урегулирования международных кризисов и конфликтов», - пояснил он. «ООН, конечно, не идеальна, но она является важным инструментом в эти времена беспрецедентных глобальных кризисов», - резюмировал представитель правительства Германии.

Ранее сообщалось, что лидеры еще ряда стран получили от США предложения войти в состав «Совета мира». Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

Источник: ТАСС