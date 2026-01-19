В детсаде в Израиле госпитализировали 55 детей из-за утечки опасного вещества, двое из них умерли

В Иерусалиме 55 детей госпитализированы после предполагаемой утечки неизвестного опасного вещества в детском саду.

Об этом сообщила национальная служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»), на которую ссылается портал Ynet.

«Пострадали и госпитализированы 55 детей, в том числе двое младенцев, чье состояние оценивается как критическое и которые направлены в реанимацию», - говорится в заявлении.

Между тем, как сообщила гостелерадиокомпания Kan, эти два младенца в возрасте 3 и 4 месяцев умерли.

Полиция проводит проверку из-за подозрений на утечку опасного химиката из отопительного прибора в частном детском саду.

По ее информации, отравление детей могло быть вызвано утечкой угарного газа из отопительного оборудования.