Эрдоган: «Мы внимательно отслеживаем сценарий, который пытаются реализовать в Иране «через улицу»

"Проблемы современности усугубляются и к ним добавляются новые вызовы. Место силы закона в мировой системе отношений заполняет право сильного", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре.

Он привлек внимание к российско-украинской войне, отметив, что в следующем месяце пойдет отсчет пятого года кровавого противостояния, унесшего жизни тысяч людей. «Вопреки продолжающимся усилиям, путь к примирению все еще не найден»,- сказал президент Турции.

Глава государства коснулся также ситуации в Иране, где «произошло столкновение с новыми испытаниями».

«Мы внимательно отслеживаем сценарий, который пытаются реализовать в Иране «через улицу». Верим в то, что наш сосед оставит эти дни позади. Турция с самого начала событий придерживается принципиальной позиции о том, что путь к решению проблем пролегает через стол переговоров. Мы приглашаем все заинтересованные стороны к рычагам дипломатии», - призвал он.

Реджеп Тайип Эрдоган затронул и ситуацию в Сирии. «Турция прилагает все усилия для того, чтобы закрепить достижения Революции «8 декабря». После 13,5 лет угнетения и противостояния, унесшего жизни сотен тысяч сирийцев, появился исторический шанс. Сирия принадлежит сирийцам», - особо подчеркнул Президент Турции, отметив значение единства и целостности соседней страны.

«Сирия крайне важна для благополучия всего региона», - указал он, добавив, что «эпоха терроризма в регионе, где расположена Турция, подошла к концу».

Источник: АЗЕРТАДЖ