Президент Болгарии объявил об отставке

Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке.

Он обратился к нации и сообщил, что намерен принять участие в досрочных парламентских выборах, которые стали неизбежны после отказа политических партий в высшем законодательном органе предпринять действия по формированию нового правительства.

"Утром [20 января] подам заявление о своей отставке. Уверен, что [вице-президент] Илияна Йотова будет мне достойной заменой на президентском посту", - сказал Радев.

