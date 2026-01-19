Нетаньяху исключил военное присутствие Турции и Катара в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военных из Турции и Катара не будет в секторе Газа.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в Кнессете (израильский парламент).

"Турецких и катарских солдат не будет в секторе Газа. Мы ведем дебаты с нашими друзьями в США относительно состава совета [по управлению сектором Газа]", - сказал Нетаньяху. "Мы находимся на пороге второго этапа [мирного плана президента США Дональда Трампа], а это говорит об одном: движение ХАМАС будет разоружено, а Газа - демилитаризована", - добавил он. Высказывания премьера приводит портал Ynet.

Источник: ТАСС