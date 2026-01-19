Завтра Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме

В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби, завтра ЗАО «Бакинский метрополитен» перейдет на усиленный режим работы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, на станциях «20 Января», а также «Ичеришехер» и «Эльмляр Академиясы», расположенных в непосредственной близости от Аллеи шехидов, будут приняты меры особого контроля. График движения поездов будет изменен, а резервные составы будут приведены в готовность для выпуска на линию.

В 12:00 на всех станциях метро движение поездов будет приостановлено, и память шехидов почтут минутой молчания.