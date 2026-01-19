Арестован сын бывшего главы Исполнительной власти Евлаха

Заур Самедов, сын покойного экс-главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова, предстал перед судом по обвинению в стрельбе, произошедшей 16 января.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, решением Евлахского районного суда в отношении Заура Самедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца на период следствия.

В отделе полиции Евлахского района продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса АР.

Отметим, что инцидент произошел в селе Исмаилабад. 39-летний Заур Самедов из хулиганских побуждений выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в ногу своему 46-летнему знакомому. Сообщается, что конфликт возник в ходе спора после собачьих боев.

Напомним, что его отец, Года Самедов, был арестован в 2019 году. В 2023 году он был освобожден условно-досрочно, однако в декабре того же года скончался из-за проблем со здоровьем.

