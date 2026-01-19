 В парламенте Армении споры из-за доклада о 44-дневной войне | 1news.az | Новости
Армения

В парламенте Армении споры из-за доклада о 44-дневной войне

First News Media11:57 - Сегодня


Очередной спор возник в Национальном собрании (НС) Армении между оппозиционным депутатом и спикером парламента из-за неопубликованного доклада о 44-дневной войне, сообщают армянские СМИ.

«Сегодня началась последняя сессия уходящего состава парламента Армении. Можно ли зафиксировать, что доклад парламентской Комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, сформированной политическим большинством, не будет опубликован и представлен в парламенте?» - поинтересовался депутат от оппозиционного блока «Армения» Гегам Манукян.

На это спикер НС Ален Симонян сказал, что депутаты парламента имеют возможность ознакомиться с докладом. Он отметил, что ввиду наличия в этом документе засекреченной информации, возможность его представления в зале заседаний парламента ограничена.

«Но вы и все депутаты, имеющие допуск к секретной информации, можете прийти и ознакомиться», - добавил Симонян.

Он также призвал депутатов от оппозиции, которые много говорят о 44-дневной войне, «обязательно ознакомиться с докладом». Глава НС, в частности, заметил, что из оппозиционных парламентских фракций лишь 1-2 парламентария ознакомились с ним.

В ответ на это Манукян вновь поднял вопрос о рассмотрении доклада на пленарном заседании НС: «В закрытом формате или в открытом - не суть важно. Важно другое: документ будет рассмотрен или нет?»

В ответ Симонян заявил, что спекуляции на эту тему неуместны.

Ранее спикер Нацсобрания отказался включать доклад парламентской Комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в повестку дня парламента.





