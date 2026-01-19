«Грузите всё в машину!»: в соцсетях обсуждают действия должностного лица в ходе рейда в Сумгайыте - ВИДЕО

Кадры, снятые во время рейда против незаконной уличной торговли на улице Мухаммеда Асадова в Сумгайыте, стали предметом дискуссий в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, мужчина, предположительно являющийся должностным лицом, в резкой форме обратился к предпринимателю, торгующему фруктами у дороги: «Это дорога для граждан, а не место для продажи яблок. Если ты продаешь это на тротуаре, это уже не твое. Всё, грузите это в машину!»

Исполнительная власть города Сумгайыт прокомментировала ситуацию: «С продавцами, занимающими тротуары и мешающими движению пешеходов, а также создающими антисанитарию на улицах, проводятся беседы разъяснительного характера.

В ходе рейда товары гражданина, реализуемые путем уличной торговли, были перевезены на специально отведенное торговое место на ярмарке в 18-м микрорайоне, где ему рекомендовали продолжить продажу. Основная цель профилактических мер - обеспечение свободного передвижения пешеходов, соблюдение санитарно-гигиенических норм и формирование торговой среды в соответствии с требованиями законодательства.

Доводим до сведения, что в ходе рейдов товары, принадлежащие продавцам, не конфискуются - обеспечивается лишь продолжение их продажи в соответствии с установленными правилами».