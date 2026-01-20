МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем всенародной скорби

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с Днем всенародной скорби.

В заявлении говорится, что события 20 Января составляют одну из самых трагических и в то же время достойных и почетных страниц в современной истории Азербайджанской Республики.

Отмечается, что 36 лет назад в результате беспощадной агрессии, осуществленной советской армией против мирного населения в городе Баку и других регионах Азербайджана, было убито 150 гражданских лиц, 744 человека получили тяжелые ранения, еще 4 пропали без вести.

В заявлении также подчеркивается, что трагедия 20 Января была попыткой подавить легитимные стремления азербайджанского народа к свободе, национальному достоинству и суверенитету. Однако этот акт насилия не смог сломить волю Азербайджанского народа. Напротив, он еще больше укрепил решимость нашего народа восстановить независимость, бороться против массовых депортаций и оккупационной политики Армении, а также в полной мере реализовать свои суверенные права. Самоотверженность шехидов 20 Января сыграла основополагающую роль в восстановлении независимости Азербайджанской Республики в 1991 году.

«Патриотизм, единство и дух сопротивления, проявленные азербайджанским народом 20 Января, позволили ему выполнить свою историческую миссию в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года. Под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева славная Азербайджанская армия освободила наши территории от оккупации и в соответствии с нормами международного права восстановила территориальную целостность и суверенитет страны.

Наша славная Победа и новые реалии, созданные Азербайджанским государством в регионе в последующий период, продвижение повестки мирa и безопасности, реализация масштабных строительно-восстановительных работ, возвращение бывших вынужденных переселенцев на их исконные земли стали торжеством непоколебимой воли и решимости азербайджанского народа, а также идеалов, за которые боролись шехиды 20 Января и все наши герои, отдавшие жизни во имя Родины.

В этот скорбный и в равной степени вызывающий гордость день мы чтим память всех наших шехидов 20 Января и героев, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет страны, выражаем глубокие соболезнования их близким. Желаем крепкого здоровья всем нашим гражданам, утратившим свое здоровье на этом славном пути.

Еще раз заявляем о своей решимости продолжать последовательные усилия и целенаправленные действия по предотвращению повторения противоречащих международному праву преступлений против человечности, подобных тем, которые были совершены против нашего народа», - говорится в заявлении МИД.