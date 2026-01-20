 Британия готовится ввести запрет на соцсети для лиц до 16 лет | 1news.az | Новости
В мире

Британия готовится ввести запрет на соцсети для лиц до 16 лет

First News Media08:05 - Сегодня
Британия готовится ввести запрет на соцсети для лиц до 16 лет

Правительство Великобритании готово запретить доступ к соцсетям лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По ее информации, премьер-министр Кир Стармер, который ранее скептически высказывался по поводу подобного запрета, изменил свою точку зрения. Это означает, что депутаты возглавляемой им Лейбористской партии не станут блокировать инициативу оппозиционной Консервативной партии. Тори внесли поправку к закону о детском благополучии и школах, подразумевающую подобный запрет по аналогии с ограничениями, вступившими в прошлом году в силу в Австралии. Голосование в Палате общин британского парламента по этой теме запланировано на следующую неделю.

"Это очевидно стало важной темой для канцелярии премьер-министра, - приводит издание слова политического эксперта, близкого к Даунинг-стрит, 10. - Если провести свободное голосование по этому вопросу, 70% депутатов поддержали бы эту меру. Это было бы очень популярно у избирателей", - сказал он.

Источник: ТАСС

