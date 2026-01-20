Шараа и Трамп подтвердили поддержку единства Сирии и борьбу с терроризмом

Президент Сирии Ахмад аль-Шараа в понедельник, 19 января провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили события в Сирии и подтвердили поддержку единства страны и усилий по борьбе с терроризмом.

Согласно заявлению администрации Дамаска, лидеры подчеркнули «важность сохранения территориальной целостности и независимости Сирии» и выразили поддержку «всем усилиям, направленным на достижение стабильности».

Стороны подчеркнули необходимость «гарантировать права и защиту курдского народа в рамках сирийского государства».

Президенты также договорились «продолжить сотрудничество в борьбе с ДЕАШ и ликвидации угроз, исходящих от этой организации», - говорится в сообщении президентской администрации Сирии.

Согласно этой информации, оба лидера выразили общее стремление увидеть «сильную и единую Сирию, способную противостоять региональным и международным вызовам».

В ходе телефонного разговора также был затронут ряд региональных вопросов, при этом особое внимание было уделено «важности предоставления Сирии новой возможности двигаться к лучшему будущему».

Источник: Anadolu