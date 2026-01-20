Джейхун Байрамов почтил память шехидов 20 Января - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов почтил память жертв трагедии 20 Января.
Министр опубликовал соответствующую запись в соцсети X.
"20 Января - Общенациональный день траура, являющийся ярким проявлением воли нашего народа к свободе, национального достоинства и стремления к государственности. С глубоким уважением и почтением чту светлую память наших шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности и независимости Азербайджана. Их память навсегда останется в наших сердцах", - написал министр.
Azərbaycan xalqının müstəqillik, suverenlik və milli azadlıq uğrunda mübarizə tarixində silinməz iz qoymuş 20 Yanvar faciəsindən 36 il ötür.
20 Yanvar — Ümumxalq Hüzn Günü xalqımızın azadlıq iradəsinin, milli ləyaqətinin və dövlətçilik əzminin parlaq təzahürüdür.
