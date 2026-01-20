«Это важный пример»: Саида Мирзиёева о премии шейха Заида за мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

«Мирное соглашение между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения является важным примером того, что даже затяжные и сложные конфликты могут быть урегулированы», - пишет глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

В публикации в своем аккаунте в Instagram Саида Мирзиёева отметила, что для нее большая честь участвовать в работе жюри международной премии шейха Заида «Человеческое братство» и от всего сердца поздравить лауреатов 2026 года.

«Отдельно хочу отметить Зарку Яфтали. Её многолетняя деятельность по защите права девочек на образование демонстрирует, как последовательные и настойчивые усилия способны менять жизнь людей и целых сообществ.

И мир, и доступ девочек к образованию я считаю важнейшими ценностями, от которых напрямую зависят устойчивость и развитие общества», - написала Саида Мирзиёева.

Напомним, что 19 января влиятельный Фонд шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявил имена лауреатов «Премии Заида за человеческое братство» 2026 года. В числе тех, кто удостоен премии, есть и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева входит в состав жюри престижной международной награды Zayed Award for Human Fraternity 2026.

Лауреатов 2026 года определило независимое международное жюри, в состав которого вошли бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель, экс-глава Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева, представитель Святого престола кардинал Хосе Толентино де Мендонса и генеральный секретарь премии судья Мохамед Абдельсалам.