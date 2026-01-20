США не планируют делать из Гренландии штат

США не намерены делать из Гренландии новый штат, но хотят быть в союзе с этой территорией.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника американского президента Дональда Трампа.

"Мы не хотим делать из них (Гренландии - прим. ТАСС) штат. Хотим ли мы быть в союзе с ними? Несомненно", - цитирует телеканал свой источник.

Другой источник CNN указал, что в команде Трампа в целом согласны с тем, что США должны установить контроль над островом, но среди его советников пока нет единого мнения относительно достижения этой цели.

Однако многие из них предпочли бы, чтобы Трамп использовал угрозу введения тарифов, а не военные методы.

Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.

Источник: ТАСС