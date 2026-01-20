Рубио обсудил ситуацию в Иране с главой МИД Саудовской Аравии
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры по ситуации в Иране с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
«Они договорились работать в тесном контакте по вопросам дальнейшего развития событий в регионе», - говорится в заявлении Госдепа.
Также стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке в целом.
15 января саудовский министр обсудил ситуацию в регионе с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Источник: ТАСС
195