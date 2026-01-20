В медиа появилась информация о мощном взрыве в Тебризе: возможен авиаудар по объекту КСИР

Вчера в Тебризе был слышен сильный взрыв, пишет телеграм-канал Azad Iran.

Первую информацию об инциденте опубликовала платформа «Anonymous TV» на своей странице в социальной сети X.

По словам очевидцев, взрыв произошел в тебризском районе Саиб, недалеко от объекта, связанного с КСИР (SEPAH). Звук взрыва был отчетливо слышен в ряде районов города, также ощущалась вибрация.

Некоторые источники сообщают, что взрыв был зафиксирован на окраине базы военно-воздушных сил в Тебризе. Предполагается, что инцидент мог быть результатом авиаудара.

Официальной информации о причине взрыва, точном местоположении цели и возможных потерях на данный момент нет.

Источник: Azad Iran