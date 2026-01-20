МИД Турции: С уважением чтим память шехидов 20 Января - ФОТО
МИД Турции поделился публикацией по случаю 20 Января – Дня всенародной скорби в Азербайджане.
В публикации отмечается: «20 января 1990 года. С уважением чтим память азербайджанских братьев, ставших шехидами в борьбе за независимость Азербайджана».
20 Ocak 1990’da Can #Azerbaycan’ın istiklali uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/4wD8ogJaW0— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 20, 2026
