 МИД Турции: С уважением чтим память шехидов 20 Января - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

МИД Турции: С уважением чтим память шехидов 20 Января - ФОТО

First News Media11:10 - Сегодня
МИД Турции: С уважением чтим память шехидов 20 Января - ФОТО

МИД Турции поделился публикацией по случаю 20 Января – Дня всенародной скорби в Азербайджане.

В публикации отмечается: «20 января 1990 года. С уважением чтим память азербайджанских братьев, ставших шехидами в борьбе за независимость Азербайджана».

Поделиться:
256

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается снег

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Финляндии ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ...

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Политика

Байрамов и Фидан обсудили по телефону региональные процессы

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем всенародной скорби

Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией в связи с трагедией 20 Января - ФОТО

Официальные лица государства и правительства посетили Шехидляр хиябаны - ФОТО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Источники в правительстве: Освобождение или передача Армении лиц, совершивших преступления против азербайджанского народа, невозможны

Азербайджан передал Армении группу заключенных армян

Посольство США в Баку предупредило своих граждан

Азербайджанская и армянская стороны оценили состояние ж/д участка Садарак–Ерасх

Последние новости

Трамп обнародовал записку от Макрона с предложениями по саммиту G7 и вопросу Гренландии

Сегодня, 14:50

Чиновник, изъявший фрукты в ходе рейда в Сумгайыте: «О каком инциденте идет речь?»

Сегодня, 14:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Финляндии - ФОТО

Сегодня, 14:30

Сын иранского шаха призвал соотечественников быть готовыми «вернуть Иран»

Сегодня, 14:22

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ФОТО

Сегодня, 14:12

Песков: пока преждевременно говорить об участии России в «Совете мира»

Сегодня, 14:07

В Ханкенди вернутся первые переселенцы

Сегодня, 14:02

В Баку две сестры скончались, отравившись угарным газом

Сегодня, 13:58

В Турции задержан 641 подозреваемый в незаконном распространении наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Лавров: ЕС пытается вредить ЕАЭС «по полной программе - обхаживает Армению»

Сегодня, 13:50

Погода на среду: В Баку ожидается снег

Сегодня, 13:47

Байрамов и Фидан обсудили по телефону региональные процессы

Сегодня, 13:45

Глава Минфина США: Вашингтон уверен, что договорится с ЕС по приобретению Гренландии

Сегодня, 13:43

Лавров прокомментировал стремление Армении к евроинтеграции

Сегодня, 13:40

Ученые спрогнозировали геомагнитную активность на ближайшие дни

Сегодня, 13:37

Париж считает неприемлемыми угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на вина Франции

Сегодня, 13:33

СВР Армении ожидает, что TRIPP создаст широкие возможности для диверсификации рынков и расширения региональной торговли

Сегодня, 13:30

«Совет мира» Трампа: Что известно о нем и кого в него пригласили

Сегодня, 13:27

Пешеходный тоннель строится между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы»

Сегодня, 13:15

Лавров: Москва готова продолжать искать дипломатическое решение украинского кризиса

Сегодня, 13:10
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43