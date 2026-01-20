Турция намерена наказывать за дезинформацию о событиях в Сирии

Управление по коммуникациям администрации турецкого президента заявило, что намерено принимать юридические меры и наказывать авторов публикаций о событиях в Сирии, содержащих дезинформацию.

«Мы внимательно отслеживаем события в Сирии и в рамках этого процесса также внимательно изучаем деятельность по распространению в соцсетях дезинформации, попытки провоцирования ненависти и вражды среди населения. Подобные публикации, содержащие дезинформацию и провокации, не останутся безнаказанными. В отношении виновных будут приняты необходимые юридические меры», - говорится в заявлении главы управления Бурханеттина Дурана.

Также отмечается «важность того, чтобы общественность сохраняла бдительность в отношении дезинформации и провокаций и не придавала значения информации и контенту, не подтвержденным официальными ведомствами».

В понедельник действующий в управлении Центр по борьбе с дезинформацией опроверг появившиеся в ряде социальных медиа и частных аккаунтах утверждения о том, что в Сирии якобы при поддержке Турции были освобождены из тюрем террористы ИГИЛ.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в свою очередь сообщил, что «органы прокуратуры начали расследования в отношении дезинформационной деятельности, осуществляемой в том числе в соцсетях, и изучают провокационные публикации, направленные на разжигание ненависти и вражды среди населения». По его словам, в отношении такого «контента, имеющего криминальный характер, со всей решительностью будут применяться судебные и технические меры, включая ограничение доступа».

Источник: ТАСС