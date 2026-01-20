Президент Литвы сделал публикацию в связи с трагедией 20 Января

Президент Литвы Гитанас Науседа почтил память жертв трагедии, произошедшей в Азербайджане 20 января 1990 года.

Как сообщает 1news.az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Литва находится рядом с Азербайджаном в день памяти невинных людей, погибших в январе 1990 года в результате советской агрессии. Агрессия советской армии не смогла сломить волю азербайджанского народа. Да упокоятся с миром души погибших", - написал Науседа.