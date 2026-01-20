 Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 85 см. | 1news.az | Новости
Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 85 см.

Фаига Мамедова11:33 - Сегодня
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны идет снег, в некоторых местах высота снежного покрова достигает 85 см.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 11:00 20 января в ряде районов осадки носят интенсивный характер.

Было отмечено, что высота снежного покрова в Лерике составила 85, в Алибейли (Загатала) — 42, в Кяльбаджаре — 40, в Ярдымлы — 38, в Лачине, Губадлы и Шахбузе — 35, в Шуше — 25, в Сарыбаше (Гах) и Кишчае (Шеки) — 23, в Хызы — 20, в Губе, Ханкенди и Халтане — 17, в Гусаре и Шаруре — 13, в Гобустане — 12, в Ходжалы, Гёйгёле, Шахдаге и Огузе — 7, в Сядараке и Гедабее — 6, в Агдаме, Физули и Джейранчёле — 5, в Гёйчае, Товузе и Дашкясане — 4, в Тертере и Габале — 3, в Балакяне, Барде и Нахчыване — 2, в Мингячевире, Шамкире, Исмайыллы, Шамахе, Шабране, Геранбое, Джульфе и Ордубаде — 1 см.

Количество выпавших осадков в Лянкарани составило 86 мм (90% месячной нормы), в Астаре — 69 мм (70% месячной нормы), в Джалилабаде — 49 мм (77% месячной нормы), в Бейлагане — 25, в Имишли — 13, в Евлахе — 10, в Саатлы и Сабирабаде — 5, в Кюрдамире и Билясуваре — 4, в Джебраиле, а также в Баку и на Абшеронском полуострове — 3, в Нефтчале — 2, в Агсу, Хачмазе и Нафталане — 1 мм.

В ряде районов дует северный ветер, максимальная скорость которого в Сальяне и Нафталане достигает 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове — до 17 м/с.

В Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Балакяне, Гахе, Шеки, Габале, Халтане, Огузе, Гусаре и Грызе наблюдается туман, видимость ограничена до 200 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 1 градуса тепла, в низменных районах — 1 градус мороза, в Нахчыванской АР — 13, в горных районах — 9, а в высокогорье — до 16 градусов мороза.

308

