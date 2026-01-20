Оппозиция в парламенте Армении поддержала проект провластного депутата по армии

Нацсобрание Армении в первом чтении приняло законопроект провластного депутата Айка Саркисяна, предусматривающий механизм освобождения от уголовной ответственности для граждан, не прошедших военную службу.

Документ поддержала и оппозиционная фракция «Армения», что для парламента нынешнего созыва редкость. За проект проголосовали 87 депутатов, пятеро воздержались.

Законопроект позволяет избежать уголовной ответственности при условии прохождения службы либо уплаты установленной суммы за полное или частичное освобождение. В январе 2024 года парламент уже принял аналогичные изменения, однако их действие распространялось только на граждан, которым 27 лет исполнилось до вступления закона в силу. Новая инициатива предлагает сделать этот механизм бессрочным и применять его в дальнейшем.

Вторая оппозиционная фракция — «Честь имею» — воздержалась от голосования. Саркисян выразил надежду, что ко второму чтению фракция пересмотрит свою позицию.

Согласно действующему законодательству, граждане Армении в возрасте от 18 до 27 лет подлежат обязательной военной службе. Граждане старше 27 лет, не прошедшие службу, подлежат уголовному преследованию и могут быть приговорены к лишению свободы сроком от двух до пяти лет.

Согласно проекту Саркисяна, граждане Армении в возрасте от 27 до 37 лет могут быть освобождены от уголовной ответственности путем добровольного возвращения в Армению и выбора одного из пяти указанных вариантов: отслужить 2 года, отслужить год и выплатить 2,5 млн драмов ($6,2 тыс), 6 месяцев и 5 млн драмов ($12,4 тыс), 1 месяц и 10 млн драмов ($24,8 тыс).

