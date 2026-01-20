 Оппозиция в парламенте Армении поддержала проект провластного депутата по армии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

Оппозиция в парламенте Армении поддержала проект провластного депутата по армии

First News Media11:58 - Сегодня
Оппозиция в парламенте Армении поддержала проект провластного депутата по армии

Нацсобрание Армении в первом чтении приняло законопроект провластного депутата Айка Саркисяна, предусматривающий механизм освобождения от уголовной ответственности для граждан, не прошедших военную службу.

Документ поддержала и оппозиционная фракция «Армения», что для парламента нынешнего созыва редкость. За проект проголосовали 87 депутатов, пятеро воздержались.

Законопроект позволяет избежать уголовной ответственности при условии прохождения службы либо уплаты установленной суммы за полное или частичное освобождение. В январе 2024 года парламент уже принял аналогичные изменения, однако их действие распространялось только на граждан, которым 27 лет исполнилось до вступления закона в силу. Новая инициатива предлагает сделать этот механизм бессрочным и применять его в дальнейшем.

Вторая оппозиционная фракция — «Честь имею» — воздержалась от голосования. Саркисян выразил надежду, что ко второму чтению фракция пересмотрит свою позицию.

Согласно действующему законодательству, граждане Армении в возрасте от 18 до 27 лет подлежат обязательной военной службе. Граждане старше 27 лет, не прошедшие службу, подлежат уголовному преследованию и могут быть приговорены к лишению свободы сроком от двух до пяти лет.

Согласно проекту Саркисяна, граждане Армении в возрасте от 27 до 37 лет могут быть освобождены от уголовной ответственности путем добровольного возвращения в Армению и выбора одного из пяти указанных вариантов: отслужить 2 года, отслужить год и выплатить 2,5 млн драмов ($6,2 тыс), 6 месяцев и 5 млн драмов ($12,4 тыс), 1 месяц и 10 млн драмов ($24,8 тыс).

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
249

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается снег

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Финляндии ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ...

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Армения

СВР Армении ожидает, что TRIPP создаст широкие возможности для диверсификации рынков и расширения региональной торговли

Спецслужба: Армения вряд ли в 2026 году разморозит членство в ОДКБ

СВР Армении: Военная эскалация с Азербайджаном в 2026 году крайне маловероятна

Оппозиция в парламенте Армении поддержала проект провластного депутата по армии

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Самвела Карапетяна доставили в его особняк в Ереване

Fitch: Мирные договоренности с Азербайджаном позитивно влияют на прогнозы по экономике Армении

Пашинян вошел в число лауреатов «Премии Зайеда за человеческое братство» в 2026 году

Самвела Карапетяна вернули под домашний арест

Последние новости

Трамп обнародовал записку от Макрона с предложениями по саммиту G7 и вопросу Гренландии

Сегодня, 14:50

Чиновник, изъявший фрукты в ходе рейда в Сумгайыте: «О каком инциденте идет речь?»

Сегодня, 14:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Финляндии - ФОТО

Сегодня, 14:30

Сын иранского шаха призвал соотечественников быть готовыми «вернуть Иран»

Сегодня, 14:22

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ФОТО

Сегодня, 14:12

Песков: пока преждевременно говорить об участии России в «Совете мира»

Сегодня, 14:07

В Ханкенди вернутся первые переселенцы

Сегодня, 14:02

В Баку две сестры скончались, отравившись угарным газом

Сегодня, 13:58

В Турции задержан 641 подозреваемый в незаконном распространении наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Лавров: ЕС пытается вредить ЕАЭС «по полной программе - обхаживает Армению»

Сегодня, 13:50

Погода на среду: В Баку ожидается снег

Сегодня, 13:47

Байрамов и Фидан обсудили по телефону региональные процессы

Сегодня, 13:45

Глава Минфина США: Вашингтон уверен, что договорится с ЕС по приобретению Гренландии

Сегодня, 13:43

Лавров прокомментировал стремление Армении к евроинтеграции

Сегодня, 13:40

Ученые спрогнозировали геомагнитную активность на ближайшие дни

Сегодня, 13:37

Париж считает неприемлемыми угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на вина Франции

Сегодня, 13:33

СВР Армении ожидает, что TRIPP создаст широкие возможности для диверсификации рынков и расширения региональной торговли

Сегодня, 13:30

«Совет мира» Трампа: Что известно о нем и кого в него пригласили

Сегодня, 13:27

Пешеходный тоннель строится между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы»

Сегодня, 13:15

Лавров: Москва готова продолжать искать дипломатическое решение украинского кризиса

Сегодня, 13:10
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43