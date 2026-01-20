Стало известно, сколько времени займет разделение линий в метро Баку

Проект разделения линий в Бакинском метрополитене реализуется в соответствии с намеченным графиком.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, общую информацию об этом предоставил журналистам начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он сообщил, что работы на двух подготовительных шахтах вблизи станций «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы» завершены, и специалисты уже спускаются на уровень тоннелей:

«На уровне тоннелей начался подготовительный этап для физического разделения линий. Работы будут проводиться по особой строительной методике. В связи с этим планируется завершить процесс в кратчайшие технически возможные сроки и без каких-либо рисков. Как и заявлялось ранее, ожидается, что процесс физического разделения линий в целом займет 11 месяцев».

Бахтияр Мамедов отметил, что параллельно с этими работами между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы» должен быть построен еще один пешеходный тоннель:

«За платформой уже имеется пешеходный переход на станцию «Джафар Джаббарлы». Аналогичный тоннель будет построен и с противоположной стороны; в настоящее время уже начаты раскопочные работы для его создания. В будущем он будет функционировать как пешеходный переход».

Б. Мамедов также сообщил, что в рамках строительства камеры съезда (оборотных тупиков) вблизи станции «Ичеришехер» сейчас идет этап переноса коммуникационных линий:

«Эти работы имеют важное значение, так как все коммуникации на прилегающей территории должны быть перенесены без повреждений, а сам процесс не должен нанести ущерб жилым зданиям, объектам и другой инфраструктуре в округе. Работы идут в штатном режиме. Ранее были проведены геологоразведочные изыскания и организованы осмотры территории с участием представителей всех профильных структур».