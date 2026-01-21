Экспертиза подтвердила, что в Босфоре нашли тело российского пловца Николая Свечникова

В Стамбульском проливе было обнаружено тело мужчины, которое, как установила судебно-медицинская экспертиза, принадлежит 30-летнему российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в августе прошлого года во время межконтинентального заплыва через Босфор.

Тело было найдено командами, занимавшимися очисткой моря у района Бешикташ - после подробной экспертизы тело направили в морг Стамбульского института судебной медицины, где подтвердили, что это Николай Свечников, сообщает 1news.az со ссылкой на NTV.

Напомним, что в августе прошлого года в Стамбульском проливе прошли соревнования по межконтинентальному заплыву, в которых приняли участие 2 820 спортсменов из 81 страны. Во время заплыва Н.Свечников не смог выйти на берег, после чего начались масштабные поисковые работы как под водой, так и на поверхности.

По факту пропажи спортсмена прокуратура Бейкоза инициировала расследование. Были собраны данные о личности и месте проживания пловца, изучены видеозаписи с соревнований и камеры в зоне проведения заплыва. Также были опрошены родственники, знакомые и участники организации соревнований, а также проверены записи гостиниц и больниц.

Несмотря на длительные поиски, до недавнего времени следов пловца обнаружить не удавалось.