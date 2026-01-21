В Баку задержан наркокурьер, работавший на гражданина Ирана - ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции Ясамальского района продолжают операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в ходе очередного мероприятия был задержан 24-летний Алиага Новруззаде, ранее уже судимый за аналогичное преступление. При личном досмотре и в ходе обыска в его доме было обнаружено и изъято большое количество свертков с марихуаной, обогащенной вредными примесями, общим весом 20 кг 486 г, а также электронные весы, использовавшиеся для продажи наркотиков.

А. Новруззаде заявил, что приобрел наркотики по указанию гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети (личность последнего устанавливается следствием). Задержанный расфасовывал наркотические средства по сверткам, закладывал их по различным адресам в столице и отчитывался перед иранским наркодельцом, отправляя фото- и видеоподтверждения.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.