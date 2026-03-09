 Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане? | 1news.az | Новости
Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Феликс Вишневецкий11:35 - Сегодня
Цена на нефть марки Brent выросла почти на 20%, превысив 110 долларов за баррель - это означает, что с начала войны с Ираном стоимость нефти увеличилась примерно на 30%.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Рост цен на нефть не обошёл стороной и биржи. Риск глобальной рецессии привёл к тому, что фондовые рынки Азии начали эту неделю со значительного падения. Президент США заявил, что рост цен на нефть носит временный характер. По его мнению, после завершения войны цены вновь снизятся и стабилизируются. Тем не менее большинство инвесторов не ожидают резкого падения стоимости нефти в краткосрочной перспективе».

По словам В.Байрамова, на цену нефти влияют не только сложности в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок энергоресурсов, но и общая ситуация на Ближнем Востоке, а также снижение добычи: «В странах Персидского залива уже фиксируется заметное сокращение добычи. В Ираке производство снизилось на 60%, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт также были вынуждены уменьшить объёмы добычи. Кроме того, ущерб энергетической инфраструктуре в странах залива не позволяет быстро восстановить производство. При этом планы США вывести на рынок дополнительно 300–400 миллионов баррелей нефти в сутки, как ожидается, существенно не изменят баланс на рынке».

Вугар Байрамов подчеркивает, что одним из ключевых факторов, влияющих на биржи, остаётся продолжительность войны и её география: «При этом не стоит забывать и о времени и финансовых ресурсах, которые потребуются после завершения боевых действий для восстановления разрушенной в ходе войны инфраструктуры. Рост цен на нефть увеличивает доходы стран-экспортёров энергоресурсов, однако одновременно усиливает вызовы для мировой экономики. Разумеется, это приводит и к росту доходов Азербайджана от продажи нефти.

В 2025 году в Азербайджане с учётом газового конденсата было добыто 27,7 млн тонн нефти. В тот год среднесуточная добыча сырой нефти составила 460 тысяч баррелей, а добыча конденсата - 111 тысяч баррелей. В целом среднесуточная добыча нефти составила 571 тысячу баррелей.

В прошлом году Азербайджан экспортировал 23,1 млн тонн нефти».

Депутат отмечает, что цена одного барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов: «Очевидно, что речь идёт о среднегодовой цене. В то же время волатильность на нефтяном рынке показывает, что в этом году Азербайджан может получить более высокие доходы от продажи энергоресурсов. Это приведёт к росту государственных доходов, а также валютных резервов. Даже если в краткосрочной перспективе поступления резко увеличатся, Азербайджан, заинтересованный в сотрудничестве и стабильности в регионе и вносящий вклад в повестку мира, заинтересован не в колебаниях на нефтяном рынке, а в долгосрочном равновесии. При этом долгосрочный баланс на глобальных стратегических рынках должен определяться экономическими, а не политическими факторами. Однако на данный момент на мировых рынках политические факторы всё ещё преобладают над экономическими критериями».

