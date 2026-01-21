 Фархад Мамедов о войнах, в которые может быть вовлечен Азербайджан...не по своей воле | 1news.az | Новости
Фархад Мамедов о войнах, в которые может быть вовлечен Азербайджан...не по своей воле

First News Media09:25 - Сегодня
Фархад Мамедов о войнах, в которые может быть вовлечен Азербайджан...не по своей воле

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

География Южного Кавказа такова, что потенциал конфликта оценивается как очень высокий.

Наш регион – это фронтир – как ни посмотри… Фронтир между континентами, военно-политическими и экономическими блоками, большими и сильными соседями…

В течение трех десятилетий Азербайджан находился в конфликте с Арменией. Наряду с деоккупацией своей территории Баку предпринимал усилия по выходу из оков конфликтного управления, навязанного в большей степени Россией, и в меньшей со стороны США и Европы. При наличии оккупированных территорий, Азербайджан обеспечил максимальный суверенитет.

44-дневная война 2020 года и антитеррористические мероприятия 2023 года создали условия для изменений в регионе, которые происходят в мирной атмосфере и главными акторами являются сами страны региона.

Как отметил Президент Азербайджана: «… Я уверен, что отныне азербайджанский народ будет жить в условиях мира».

Мирная повестка с Арменией расширяется и углубляется. Парламентские выборы в Армении в июне 2026 года должны обозначить точку невозврата в мирном процессе…

Однако вокруг Южного Кавказа, да и вообще в международных отношениях, складываются ситуации, при которых Азербайджан может быть вовлечен в войну. Попытаемся рассмотреть возможные варианты по мере их актуальности.

Иран

- Военные операции против Ирана со стороны США и Израиля. В период 12-дневной войны 2025 года Южный Кавказ остался в стороне от активных военных действий. Учитывая, что целью нынешних ударов может стать смена иранского режима, то и воевать власти Ирана могут по-другому. Как минимум, по опыту прошлой войны, удары начнутся с диверсий против военно-политического руководства Ирана, в результате на должности могут прийти новые люди, решения которых максимально не предсказуемы и могут задеть Азербайджан.

- Гражданская война в Иране между сторонниками нынешней власти и их разнородными противниками. В этом случае возможна ситуация хаоса в приграничье, формирование неконтролируемых вооруженных групп, которые будут воспринимать границу как рубеж, к которому следует теснить противника. Азербайджан здесь может быть на переднем плане и Баку придется реагировать для сохранения безопасности своих границ.

Россия

- Прямое военное вторжение в одну из стран Южного Кавказа, или же повторение специальной военной операции по примеру Венесуэлы. Правда с СВО у России не получается, начинают СВО, а в итоге обычная захватническая война получается. Данный сценарий всё еще сохраняет актуальность, несмотря на незавершенность войны в Украине.

- В случае ухудшения отношений Путина и Трампа, а это возможно, Россия должна будет реагировать по регионам, где у США нет обязательств по обеспечению безопасности. Если говорить просто, страны Южного Кавказа находятся в списке стран, из-за которых США не будет угрожать России применением ядерного оружия в случае российского вторжения в эти страны.

Армения

- В случае победы на парламентских выборах в Армении пророссийских сил, то возможно Россия в рамках союзнических обязательств увеличит свое военное присутствие в Армении и сможет использовать пограничные споры для эскалации ситуации.

- Самый экстравагантный сценарий заключается в том, что даже несмотря на поражение пророссийских сил на выборах, Россия признает именно эту политическую силу победителем и легитимной властью, чтобы использовать их обращения для военного вторжения. Это игра ва-банк, для которой на нынешнем этапе у Москвы нет ресурсов.

Войны Турции

Азербайджан является военно-политическим союзником Турции, с обязательством оказания военной помощи в случае обращения. В большинстве случаев данные договоренности рассматриваются как военная помощь Турции Азербайджану, однако современный исторический период может актуализировать военную помощь Азербайджана Турции. В случае краха НАТО будет вакуум безопасности в Черном море и Восточном Средиземноморье. Ближний Восток также остается очагом нестабильности, хотя общая конъюнктура создает для Турции благоприятные условия.

Источник: @mneniyefm

Фархад Мамедов о войнах, в которые может быть вовлечен Азербайджан...не по своей воле

