Первый лихач на заснеженных дорогах Ханкенди приговорен к 15 суткам - ВИДЕО

В Ханкенди сотрудниками полиции задержан водитель, демонстративно нарушавший общественный порядок, что вызвало справедливое недовольство граждан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, 40-летний Эльнур Сулейманов, занимающийся в Ханкенди индивидуальной трудовой деятельностью, на автомобиле марки Chevrolet Camaro совершил действия, классифицируемые как автохулиганство. В условиях заснеженной погоды он грубо нарушал правила дорожного движения, совершая опасные маневры.

В отношении Э. Сулейманова сотрудниками полиции был составлен протокол, который направили в суд для рассмотрения. Решением суда данный гражданин был приговорен к 15 суткам административного ареста с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год.