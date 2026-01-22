Трамп о российско-украинском конфликте: Мы сможем все это урегулировать

В процессе по урегулированию конфликта в Украине наметился большой прогресс.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе, сообщают российские медиа.

«Мы проводим встречи и, на наш взгляд, делаем большой прогресс», — сказал американский лидер.

Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского конфликта «в довольно скором времени». Трамп напомнил, что США уже урегулировали восемь конфликтов, и выразил уверенность, что скоро будет завершен еще один.

Глава Белого дома отметил, что изначально считал, что достичь мира в Украине будет просто. Однако на практике этот конфликт оказался самым сложным, заявил он.

«Мы работаем над тем, что происходит в Украине. Если бы я был президентом, этого бы не случилось. Я также говорил с Владимиром Путиным на тему Украины. Мы сможем всё это урегулировать».