Трамп о российско-украинском конфликте: Мы сможем все это урегулировать
В процессе по урегулированию конфликта в Украине наметился большой прогресс.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе, сообщают российские медиа.
«Мы проводим встречи и, на наш взгляд, делаем большой прогресс», — сказал американский лидер.
Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского конфликта «в довольно скором времени». Трамп напомнил, что США уже урегулировали восемь конфликтов, и выразил уверенность, что скоро будет завершен еще один.
Глава Белого дома отметил, что изначально считал, что достичь мира в Украине будет просто. Однако на практике этот конфликт оказался самым сложным, заявил он.
«Мы работаем над тем, что происходит в Украине. Если бы я был президентом, этого бы не случилось. Я также говорил с Владимиром Путиным на тему Украины. Мы сможем всё это урегулировать».