Трамп заявил о скором завершении конфликта в секторе Газа

Конфликт в секторе Газа подходит к своему завершению. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Война в Газе, которая, по сути, подходит к концу», — заявил он в ходе церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе, которая проходит на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.